Além de empresários, encontro contou com a presença do secretário de Cultura, Carlos Ernesto (Carlão), o secretário de Turismo, Davi Barcelos, o secretário de Serviços Públicos, Jefferson Vidal, e a Comandante do 25º Batalhão de Polícia Militar, Coronel AndréiaRenata Cristiane

Publicado 04/02/2025 12:09

Aconteceu, na noite desta segunda-feira (3), um encontro realizado para discutir a revitalização do Boulevard Canal, em Cabo Frio.



A reunião contou com a presença do secretário de Cultura, Carlos Ernesto (Carlão), o secretário de Turismo, Davi Barcelos, o secretário de Serviços Públicos, Jefferson Vidal, e a Comandante do 25º Batalhão de Polícia Militar, Coronel Andréia.



Além deles, o encontro contou com a participação de diversos empresários e comerciantes locais, todos unidos pelo objetivo de transformar o Boulevard Canal em um espaço mais seguro e atrativo.