Operação da da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) no prédio do antigo Hospital da CriançaReprodução/Rede social

Publicado 03/02/2025 15:33

Cabo Frio - As equipes da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) realizaram, na noite deste sábado (1º), uma operação no prédio do antigo Hospital da Criança, em Cabo Frio.



A ação foi motivada por denúncias de barulhos no local, incluindo portas batendo.



O hospital, atualmente fechado e lacrado, tem sido alvo de invasões por usuários de drogas, que acessam o local em busca de abrigo ou para outras finalidades.



Durante a operação, as equipes constataram a situação do prédio, que apresenta sinais de depredação.



A ROMU reforçou a importância da preservação do patrimônio público e segue monitorando a área.



Veja o vídeo.