Remoção de um acampamento irregular instalado em uma área de duna no bairro FogueteAscom

Publicado 31/01/2025 18:36

Cabo Frio - A Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Clima de Cabo Frio, em ação conjunta com a Secretaria de Segurança e Ordem Pública, por meio da Secretaria Adjunta de Fiscalização e Posturas e da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), realizou, nesta sexta-feira (31), a remoção de um acampamento irregular instalado em uma área de duna no bairro Foguete.



A equipe de fiscalização foi ao local para averiguar uma denúncia e constatou a presença de materiais e estruturas improvisadas. Os ocupantes foram orientados sobre a irregularidade da ocupação e receberam a opção de serem encaminhados para a Casa de Passagem ou para a cidade de origem, que informaram ser Armação dos Búzios. No entanto, recusaram ambas as alternativas.

A ação de fiscalização faz parte do trabalho contínuo da Prefeitura para coibir ocupações irregulares e preservar áreas ambientais protegidas.



Denúncias de ocupações irregulares, degradação ambiental ou outras infrações podem ser feitas pelo número (22) 3199-1313, pelo e-mail Os fiscais permitiram que o casal levasse os pertences que desejasse, enquanto o restante do material – incluindo sofás, roupas e outros resíduos – foi recolhido.A ação de fiscalização faz parte do trabalho contínuo da Prefeitura para coibir ocupações irregulares e preservar áreas ambientais protegidas.Denúncias de ocupações irregulares, degradação ambiental ou outras infrações podem ser feitas pelo número (22) 3199-1313, pelo e-mail meioambiente@cabofrio.rj.gov.br ou presencialmente na Rua José Bonifácio, 28, 2º andar, no Centro. Também é possível acionar a Guarda Civil Municipal pelo telefone 153.