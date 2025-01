Ação para conter ocupações irregulares e pequenos focos de desmatamento no Parque do Mico-Leão-Dourado - Wislei Rabello/SECOM

Ação para conter ocupações irregulares e pequenos focos de desmatamento no Parque do Mico-Leão-DouradoWislei Rabello/SECOM

Publicado 31/01/2025 17:41

Cabo Frio - A prefeitura de Cabo Frio realizou, nesta quinta-feira (30), uma ação para conter ocupações irregulares e pequenos focos de desmatamento no Parque do Mico-Leão-Dourado, em Tamoios. A operação, coordenada pela Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Clima, contou com o apoio da Guarda Marítima e Ambiental, da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e da Polícia Militar Ambiental (Upam).



Durante a fiscalização, cercas instaladas de forma indevida foram removidas, e o monitoramento seguirá constante para garantir a preservação do parque. A Secretaria de Meio Ambiente reforça que todas as áreas do espaço já estão catalogadas e numeradas, e novas ocupações não serão permitidas.

Ação para conter ocupações irregulares e pequenos focos de desmatamento no Parque do Mico-Leão-Dourado Wislei Rabello/SECOM

Ação para conter ocupações irregulares e pequenos focos de desmatamento no Parque do Mico-Leão-Dourado Wislei Rabello/SECOM

O secretário de Meio Ambiente, Jailton Nogueira, destacou a importância da ação.



“Nosso compromisso é com a sustentabilidade e a proteção do meio ambiente. Não vamos permitir que áreas de preservação sejam ocupadas irregularmente. O monitoramento será contínuo para garantir que o Parque do Mico-Leão-Dourado continue sendo um espaço de conservação da biodiversidade e de educação ambiental”, afirmou.



O parque é um importante refúgio da fauna e flora locais, protegendo o mico-leão-dourado e outras espécies ameaçadas, além de ser um ponto de ecoturismo e conscientização ambiental.

Ação para conter ocupações irregulares e pequenos focos de desmatamento no Parque do Mico-Leão-Dourado Wislei Rabello/SECOM

A colaboração da população é essencial no combate às ocupações irregulares e infrações ambientais. Denúncias podem ser feitas pelo telefone (22) 3199-1313, pelo e-mail meioambiente@cabofrio.rj.gov.br ou presencialmente na Rua José Bonifácio, 28, 2º andar, no Centro.