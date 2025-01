Mulher foi vítima de assalto à mão armada - Reprodução/Câmera de segurança

Mulher foi vítima de assalto à mão armada Reprodução/Câmera de segurança

Publicado 31/01/2025 17:26

Cabo Frio - Na madrugada desta quarta-feira (29), uma mulher foi vítima de assalto à mão armada enquanto se dirigia ao trabalho em Cabo Frio. O crime ocorreu por volta das 5h12, na Rua Lopes da Guia, e foi flagrado por câmeras de segurança da região.



De acordo com as informações, a mulher estava pilotando uma motocicleta quando foi abordada por dois criminosos, que estavam em outra moto. Durante a ação, um dos suspeitos ordenou que a vítima se agachasse do outro lado da calçada, enquanto o outro assumiu a direção da motocicleta da mulher. Após o roubo, a dupla fugiu do local.



A Polícia Civil foi acionada e compareceu ao local para coletar as imagens das câmeras de segurança. Um boletim de ocorrência foi registrado, e a PM também foi acionada, mas até o momento, os criminosos não foram localizados. A investigação segue em andamento.