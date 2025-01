Empresa de reciclagem é interditada - WISLEI RABELLO/SECOM

Publicado 30/01/2025 18:19

Cabo Frio - Uma empresa de reciclagem no bairro Braga, em Cabo Frio, foi interditada nesta quarta-feira (29). Segundo informações das secretarias municipais envolvidas (Segurança e Ordem Pública e Meio Ambiente), o estabelecimento operava de forma irregular.



“Não possuía licença ambiental nem autorização do Corpo de Bombeiros para funcionar. Por isso, foi determinado seu fechamento imediato”, informou o município.

Além da interdição, os responsáveis pela empresa receberam um prazo de 15 dias para retirar todo o material armazenado no local.



“Estamos trabalhando para garantir que o espaço público seja utilizado de forma correta e segura”, disse o coronel Leandro Carvalho, secretário de Segurança e Ordem Pública. “Esses locais irregulares, além de causarem transtornos para os moradores, podem servir de ponto para atividades ilícitas. Nossa missão é manter a ordem e assegurar a qualidade de vida da população.”

Carvalho diz que o município entende que a reciclagem é uma atividade importante e necessária, mas “precisa estar regulamentada e localizada em um espaço adequado”. Ele ainda alerta que muitos investidores deixam de verificar as exigências legais e o zoneamento permitido antes de iniciar as atividades. Fiscais do Meio Ambiente estão orientando os responsáveis sobre as possibilidades de regularização.

