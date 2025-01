Secretário de Mobilidade Urbana de Cabo Frio, Josias da Swell, emitiu um alerta à população - Reprodução/Rede social

Publicado 29/01/2025 18:23

Cabo Frio - O secretário de Mobilidade Urbana de Cabo Frio, Josias da Swell, emitiu um alerta à população sobre o retorno do golpe do PIX relacionado ao pagamento de estacionamento na cidade. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, ele explicou que criminosos estão espalhando filipetas falsas nos veículos, simulando recibos oficiais da Prefeitura, com um QR Code para pagamento via PIX que direciona o valor para contas de pessoas físicas.



Os golpistas aproveitam a ausência dos motoristas para colocar os falsos recibos nos para-brisas, induzindo os proprietários a realizarem o pagamento acreditando se tratar de um serviço oficial. Josias reforçou que o pagamento do estacionamento em Cabo Frio ocorre exclusivamente por meio dos parquímetros, aceitando cartões de crédito, débito ou moedas.



“Não caia no golpe! O estacionamento de Cabo Frio não recebe através de PIX. O pagamento é feito apenas no parquímetro”, destacou o secretário. A Prefeitura orienta que, em caso de suspeita, os cidadãos denunciem às autoridades competentes.