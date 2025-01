Fiação exposta - Reprodução

Publicado 28/01/2025 17:14

Cabo Frio - Um morador de Cabo Frio, que circulava perto da Praia do Forte, registrou nesta segunda-feira (27) uma situação que coloca em risco a segurança de moradores e turistas. Uma fiação elétrica exposta na calçada de um prédio da região foi flagrada pelo cidadão, que alertou para o perigo iminente de choques elétricos e possíveis curto-circuitos.

“O negócio tá feio. Se um turista ou morador encostar o pé ali, vai tomar uma descarga elétrica, viu?”, denunciou o morador, demonstrando preocupação com a situação.



Diante da denúncia, o Jornal entrou em contato com a Prefeitura de Cabo Frio para solicitar informações sobre a ocorrência e as medidas que serão tomadas para solucionar o problema. Até o momento, a Prefeitura não se manifestou.