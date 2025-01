Homem é agredido dentro do hospital - Reprodução/Rede social

Publicado 27/01/2025 17:24

Cabo Frio - Segundo com informações preliminares, um homem de nacionalidade argentina, visivelmente alterado, teria causado tumulto no local.



Um internauta filmou uma briga que foi ocorrida no Hospital do Jardim Esperança, em Cabo Frio, neste fim de semana. De acordo com informações preliminares, um homem de nacionalidade argentina, visivelmente alterado, teria causado tumulto no local.



Testemunhas relataram que o indivíduo estava fazendo provocações e tentou pegar uma bicicleta que se encontrava nas dependências da unidade hospitalar. O ato gerou revolta e acabou resultando em uma briga com outra pessoa presente no local.



Durante a confusão, o argentino foi agredido fisicamente. Não há informações se ele precisou de atendimento médico no próprio hospital após o incidente.



A reportagem do Jornal O Dia entrou em contato com a Polícia Militar para saber se houve registro da ocorrência e aguarda um retorno.