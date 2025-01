Acidente - Reprodução

Acidente Reprodução

Publicado 27/01/2025 17:38

Cabo Frio - Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro deixou uma pessoa ferida na tarde deste domingo (26), por volta das 15h, em Cabo Frio. A colisão ocorreu na esquina das avenidas Assunção e Nilo Peçanha, no centro da cidade.



De acordo com informações preliminares, o automóvel trafegava pela Avenida Assunção quando realizou uma conversão à direita para entrar na Rua Nilo Peçanha. Neste momento, a motocicleta, que seguia no mesmo sentido, colidiu na lateral do veículo.



O motociclista sofreu ferimentos e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para uma unidade de saúde. Ainda não há informações sobre o seu estado de saúde.



As causas do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades. A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência e realizar os procedimentos de praxe.