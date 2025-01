Flanelinha é detido - Divulgação/PM

Flanelinha é detido Divulgação/PM

Publicado 27/01/2025 17:32

Cabo Frio - Um homem de identidade não divulgada foi detido, na manhã deste domingo (26), por estar atuando como flanelinha. O fato ocorreu na orla da Praia do Forte.

A ação foi do Grupamento Operacional de Praia (GOP), da Guarda Municipal, que foi até o local após ter sido acionado por dois agentes do MPtrans. Após o flagrante, encaminhou o homem para a 126ª DP, onde houve o registro de ocorrência e averiguação no sistema. O mesmo foi liberado em seguida.