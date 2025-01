Homem morto identificado como Ruan Ramon - Reprodução/Rede social

Homem morto identificado como Ruan Ramon Reprodução/Rede social

Publicado 27/01/2025 17:45

Cabo Frio - Um homem identificado como Ruan Ramon, morador de Arraial do Cabo, foi vítima de homicídio na madrugada desta segunda-feira (27), por volta das 5h, em frente a um estabelecimento comercial localizado na esquina da Avenida dos Pescadores com a Travessa Maçônica, no Boulevard Canal, em Cabo Frio.



De acordo com informações preliminares, a vítima foi atingida por aproximadamente sete disparos de arma de fogo. Equipes da Polícia Militar foram acionadas para o local e isolaram a área para os trabalhos da perícia. O corpo de Ruan Ramon foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio.



A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), que investiga as circunstâncias do crime. Até o momento, não há informações sobre a autoria e a motivação do homicídio.

*Imagens: @olecram_click