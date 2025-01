Crescimento da presença de usuários de crack na região - Reprodução

Publicado 28/01/2025 17:06

Cabo Frio - Moradores do bairro São Cristóvão, em Cabo Frio, denunciam o crescimento da presença de usuários de crack na região, que, segundo eles, têm causado insegurança e transtornos diários. Na manhã desta segunda-feira (27), o cantor Kevin K. publicou um vídeo, feito na Rua Governador Valadores, nas redes sociais pedindo ajuda às autoridades locais e relatando que precisou enfrentar fisicamente um dos indivíduos para proteger a própria família.



O denunciante detalha que a situação envolve uma residência próxima à sua, que teria sido transformada em uma espécie de “cracolândia”. Ele narra que, no último sábado (25), enfrentou um usuário que teria ameaçado membros de sua família, inclusive utilizando uma faca.



“Tive que sair na p0rrad4 com um dos usuários que estava dentro da casa. Ele partiu para cima da minha prima e da minha mãe”, relatou. Ele contou ao Jornal que precisou registrar um boletim de ocorrência por ameaça após o confronto.



Ainda segundo o artista, o indivíduo responsável pelo imóvel estaria frequentemente envolvido em episódios de agressão e ameaças, agravados pelo uso de crack. No vídeo publicado, Kevin mostra cenas em que o acusado agride uma mulher e pede uma faca, o que teria ocorrido em frente a diversas testemunhas.



Kevin afirma que já recorreu às autoridades competentes várias vezes, mas, segundo ele, nenhuma medida efetiva foi tomada. “Perdemos vários dias no Ministério Público e nada foi feito. A única coisa que acontece é o CRAS vir aqui, entregar os remédios dele e ir embora”, desabafou.



O cantor também utilizou as redes sociais para mobilizar apoio da população, pedindo que internautas “marquem as autoridades, como a Polícia Militar, o Ministério Público e o prefeito da cidade, em busca de uma solução”.



Diante dos fatos, o Jornal entrou em contato com a prefeitura de Cabo Frio, Ministério Público do Rio de Janeiro, e com a Polícia Militar, questionando quais medidas serão tomadas para resolver o caso.



Em resposta, a PM enviou a seguinte nota: “A Assessoria de Imprensa da SEPM informa que o 25º BPM (Cabo Frio) está à disposição dos demais órgãos de assistência social para apoiar suas ações sempre que acionado. Diante de situações de flagrante cometimento de crime, os envolvidos serão presos”.



Já a prefeitura, em nota, informou que “a Secretaria de Segurança e Ordem Pública tem apoiado as ações da Polícia Militar no combate ao comércio ilícito de entorpecentes nos bairros do município. Ressaltamos que essa é uma responsabilidade direta da Polícia Militar, mas a ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) tem colaborado com rondas diárias para reforçar a segurança na região”.



O Ministério Público está apurando a demanda.