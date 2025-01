Operação para apreender cavalos soltos em áreas de preservação ambiental. - Wislei Rabello/SECOM

Publicado 29/01/2025 17:35

Cabo Frio - O Parque Estadual da Costa do Sol (PECSol), em Cabo Frio, foi alvo de uma operação nesta terça-feira (28) para apreender cavalos soltos em áreas de preservação ambiental. A prática é proibida, e nove animais foram recolhidos na região do Braga.



Expostos ao sol e em situação irregular, os cavalos foram encontrados durante uma ação conjunta que envolveu as secretarias de Meio Ambiente, Saneamento e Clima, e Agricultura e Pesca, com apoio da Guarda Marítima e Ambiental, ROMU, INEA e Polícia Militar.

Os animais apreendidos foram encaminhados para a Secretaria de Agricultura e Pesca, localizada na Fazenda Campos Novos. Os proprietários têm até sete dias corridos para resgatá-los, apresentando documentos de identificação, comprovante de residência e posse, além de pagar o Documento de Arrecadação Municipal (DAM), no valor de R$ 178,16. Caso o prazo não seja respeitado, os animais serão transferidos para a posse do município. Denúncias ou dúvidas podem ser enviadas para o e-mail oficial da Secretaria: agriculturaepesca@cabofrio.rj.gov.br

