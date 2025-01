Sagui fêmea é resgatada após choque elétrico - Reprodução/Rede social

Publicado 28/01/2025 17:43

Cabo Frio - Na manhã desta terça-feira (28), uma sagui fêmea foi resgatada após tomar um choque em um fio de luz elétrica na Boca do Mato, próximo ao Ambulatório Demétrio Campos, em Cabo Frio. O coordenador do ambulatório recolheu o animal, colocou-o em uma caixa e acionou a Secretaria de Meio Ambiente, que enviou uma equipe para o resgate.



Segundo os funcionários, o sagui foi eletrocutado junto com um macho. Ambos caíram de uma altura significativa, mas enquanto o macho conseguiu fugir, a fêmea não acompanhou, pois uma moto a prendendo pelo rabo, impossibilitando a fuga. Apesar disso, de acordo com a equipe da Secretaria de Meio Ambiente, ela aparenta estar saudável.



O animal será encaminhado ao Instituto BW para exames detalhados. Assim que estiver completamente recuperada, a sagui, que foi considerada “brabinha” pelos agentes, será devolvida ao seu habitat natural.