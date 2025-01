Criminosos assaltam mercadinho - Unamar em Foco

Publicado 29/01/2025 17:28

Cabo Frio - Um mercadinho localizado no Residencial Caminho de Búzios, na Estrada Nova Esperança, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio, foi alvo de criminosos na madrugada da última sexta-feira (24). Os moradores afirmam que estão alarmados com uma série de assaltos que já vem acontecendo ao estabelecimento da região.



As imagens de segurança, que flagraram os assaltantes em ação por volta das 4h da manhã da última sexta, mostram os indivíduos levando diversos produtos do comércio. Ainda conforme as denúncias, os elementos utilizaram no crime um automóvel Chevrolet Ipanema, que foi furtado previamente em São Pedro da Aldeia.



Diante da situação, os moradores se mobilizaram e registraram uma denúncia formal às autoridades, na esperança de que os responsáveis sejam identificados e detidos.



*Imagens: Unamar em Foco.