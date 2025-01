Operação Desmonte - Alexandre Simonini/Detran-RJ

Publicado 29/01/2025 18:13

Cabo Frio - Dois ferros-velhos em Unamar, no 2º distrito de Cabo Frio, Tamoios, foram interditados nesta terça-feira (28). Segundo informações do Detran-RJ, os estabelecimentos, localizados na Avenida Amaral Peixoto, não tinham licença para funcionar e não apresentaram notas fiscais da mercadoria comercializada.



Os proprietários foram conduzidos à delegacia da região e autuados também por risco ambiental. Participaram da Operação Desmonte, força-tarefa do estado, equipes das polícias civil e Militar, do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e da Secretaria de Estado de Fazenda.

Num dos ferros-velhos, os agentes encontraram carros desmontados jogados na rua, despejando óleo de motor diretamente ao solo, o que caracteriza crime ambiental. O local foi interditado e o material recolhido e encaminhado para empresas de reciclagem cadastradas no Detran-RJ.



Já no segundo, localizado na mesma rua, não havia licença e também foi encontrado despejo de óleo de motor no solo, sendo enquadrado por crime ambiental.

“O objetivo da ação é fiscalizar ferros-velhos que comercializam peças de automóveis de forma irregular e funcionam sem licença junto ao Detran. Ao mesmo tempo que fiscalizam, agentes do departamento orientam os proprietários a fazer o cadastramento, para trabalhar de forma regular”, explica o departamento.



Também segundo o Detran-RJ, desde a criação da força-tarefa foram realizadas 42 operações, com 95 ferros-velhos interditados. O número de estabelecimentos que procuraram o órgão para se cadastrar já chega a 66.

