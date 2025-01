Homem é preso por furto em uma residência - Divulgação/PM

Publicado 30/01/2025 17:17

Cabo Frio - Um furto em uma residência terminou em confusão e com a detenção de um homem na manhã de terça-feira (28), em Unamar, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio. O caso ocorreu por volta das 8h10, na Rua Apolo.



Segundo informações da Polícia Militar, uma guarnição foi acionada para atender a uma ocorrência de furto. Ao chegar no local, os agentes encontraram o suspeito, um homem de 39 anos, imobilizado por familiares da vítima. A esposa do acusado, bastante revoltada com a situação, relatou ter agredido o marido após descobrir que ele havia furtado um notebook dos vizinhos.



Diante da situação, os policiais intervieram, desamarrando o homem e utilizando algemas para conduzi-lo à viatura. A vítima, por sua vez, já havia recuperado o objeto furtado.



Tanto o suspeito quanto a esposa foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tamoios, onde o elemento recebu atendimento médico.



Após os procedimentos, todos foram levados para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) para registro da ocorrência.