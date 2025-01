Homem identificado como I.K.P.T., foragido da Justiça do Ceará acusado de envolvimento com organização criminosa - Divulgação/PM

Homem identificado como I.K.P.T., foragido da Justiça do Ceará acusado de envolvimento com organização criminosa Divulgação/PM

Publicado 29/01/2025 18:57

Cabo Frio - Policiais civis de Cabo Frio prenderam, nesta terça-feira (28), um homem identificado como I.K.P.T., foragido da Justiça do Ceará acusado de envolvimento com organização criminosa.



Segundo a ocorrência, a prisão foi realizada na Rua Pau Brasil, em Unamar, no distrito de Tamoios, após troca de informações de inteligência entre as polícias civis dos dois estados.



Investigações apontam que o acusado financiava uma facção criminosa atuante no estado do Ceará. Por conta disso, a Justiça cearense expediu um mandado de prisão preventiva contra ele, que foi cumprido por policiais da 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) de Cabo Frio.



Diante dos fatos, I.K.P.T. foi levado para a 126ª DP, onde permanece à disposição da Justiça para os devidos procedimentos.