Ação para combater a atuação de flanelinhas e o estacionamento irregular - Reprodução

Publicado 29/01/2025 18:46

Cabo Frio - A Secretaria de Segurança e Ordem Pública de Cabo Frio, por meio da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), ligada ao grupamento da Guarda Civil, realizou na manhã desta terça-feira (28) uma ação na Praia do Foguete, localizada dentro do Parque Estadual da Costa do Sol, para combater a atuação de flanelinhas e o estacionamento irregular em áreas de preservação ambiental.



Durante a operação, as equipes percorreram toda a orla da praia. Embora não tenham sido registrados flagrantes, foi realizado um trabalho de orientação no local.



“O nosso objetivo é garantir a ordem pública, além de assegurar que a população e os visitantes utilizem a praia e seus arredores de forma consciente e segura. Continuaremos atentos a essas práticas irregulares, com fiscalização intensiva em toda a cidade”, afirmou o secretário de Segurança e Ordem Pública, coronel Leandro Carvalho.



A operação contou com o apoio da Polícia Militar. A população pode colaborar realizando denúncias pelo telefone 153.

