Publicado 30/01/2025 17:30 | Atualizado 30/01/2025 17:30

Cabo Frio - Cabo Frio está entre as cidades que vai receber o projeto “SOS Verão, crianças desaparecidas”, uma iniciativa da Fundação para a Infância e Adolescência (FIA) em parceria com a UERJ. A ação busca orientar e prevenir as famílias sobre o desaparecimento de crianças, um problema que aumenta significativamente durante o verão.

O projeto promove atividades interativas que unem conscientização e diversão. A programação inclui brincadeiras, apresentações de orquestra circônica, palhaços, contação de histórias, animações com o Quintal da Infância e oficinas realizadas pelo grupo Casa Amarela. Além disso, palestras para os responsáveis abordarão a importância da prevenção, enquanto as crianças participarão de atividades como aplicação de flúor e oficinas de saúde bucal.



As ações acontecem das 9h às 15h nos dias 1º de fevereiro, em Unamar, e 2 de fevereiro, na Praia do Forte. O objetivo é reforçar que cuidar das crianças é um direito e um dever de todos, oferecendo, ao mesmo tempo, um dia repleto de diversão e informação.



Confira a agenda do projeto:



Dias e locais, de 09 às 15h:



01/02 – Unamar, Cabo Frio



02/02 – Praia do Forte, Cabo Frio



07/02 – Maré



08/02 – Bateau Mouche



09/02 – Cidade de Deus



14 /02 – Praça Nazareth, Anchieta



15/02 – Cachara do Ceu



16/02 – Morro da Coroa



22/02 – Manguinhos



23/02 – Alemão