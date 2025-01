Fiscalização - Wislei Rabello/SECOM

Publicado 30/01/2025 17:38

Na manhã desta quarta-feira (29), uma operação conjunta foi realizada na Praia do Sudoeste, em Cabo Frio, para combater ocupações irregulares e práticas proibidas em áreas de preservação ambiental.A ação contou com a participação da Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Clima, da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, por meio da Guarda Civil Municipal, além da Vigilância Sanitária e da Consercaf.Durante a fiscalização, foram encontrados vestígios de churrasqueiras improvisadas com carvão em diversos pontos da praia, o que é proibido conforme a Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998). Além disso, foi identificada uma estrutura de barraca feita de madeira e lona, contendo garrafas, mesa, isopor e rede de pesca, entre outros materiais, que lotaram a carroceria de um veículo.Segundo a prefeitura, o caso mais grave foi a descoberta de uma estrutura fixa montada irregularmente, funcionando como uma residência clandestina. O espaço contava com sala, cozinha, banheiro e área externa com mesa, além de móveis como cadeiras, sofá, cama box de casal e colchão de solteiro.Não houve flagrante no momento da ação. Todo o material que pode ser reaproveitado foi encaminhado ao galpão da Secretaria Adjunta de Licenciamento e Fiscalização de Posturas, na Praia do Siqueira.Segundo o secretário de Meio Ambiente, Jailton Nogueira, essas ocupações e práticas irregulares comprometem o meio ambiente e a vegetação nativa da região. Por isso, todas as estruturas identificadas foram removidas, e a fiscalização será intensificada, incluindo ações noturnas, para coibir novas infrações.“As praias de Cabo Frio são áreas públicas e de preservação ambiental. Todos são bem-vindos, desde que respeitem as regras: é proibido instalar estruturas fixas, fazer churrascos, fogueiras ou deixar lixo na praia”, reforçou o secretário.A colaboração da população é essencial para manter a cidade limpa e sustentável. Denúncias sobre irregularidades podem ser feitas pelo telefone (22) 3199-1313, pelo e-mail meioambiente@cabofrio.rj.gov.br ou presencialmente na Rua José Bonifácio, 28, 2º andar, no Centro.