Procon realiza inspeção em um supermercado localizado no bairro São Cristóvão - Ascom

Procon realiza inspeção em um supermercado localizado no bairro São CristóvãoAscom

Publicado 31/01/2025 17:18

Cabo Frio - O Procon de Cabo Frio, atendendo a uma solicitação da Secretaria Adjunta de Políticas Públicas da Pessoa com Deficiência e Autista, realizou uma inspeção em um supermercado localizado no bairro São Cristóvão, nesta quarta-feira (29). O objetivo da visita foi verificar as condições de acessibilidade do estabelecimento para pessoas com deficiência, em especial cadeirantes.



Durante a inspeção, a equipe do Procon, acompanhada do secretário adjunto PCD, André Luiz Ramos, e do coordenador-geral da pasta, Anderson Macleyves, constatou que o supermercado não oferece acesso adequado para cadeirantes. Atualmente, essas pessoas só conseguem entrar no local de carro, já que barreiras fixas foram instaladas nas entradas para pedestres.



A gerência do supermercado justificou a instalação das barreiras fixas alegando que a medida foi necessária para evitar o furto de carrinhos de compras, que estariam sendo constantemente furtados para revenda em ferros-velhos.



Diante da situação, o Procon notificou o supermercado e determinou que sejam feitas adaptações para garantir a acessibilidade do local. O estabelecimento se comprometeu a substituir as barreiras fixas por barreiras removíveis e a instalar um sistema de campainha e câmeras para atender clientes cadeirantes que acessarem o estabelecimento pela Rua Governador Valadares. Além disso, serão criadas duas novas vagas de estacionamento cobertas para o público PCD, próximas ao elevador.



O prazo para realizar as adaptações é de 20 dias, sob pena de multa e interdição do estabelecimento.



A coordenadora-geral do Procon Cabo Frio, Mônica Bonioli, ressaltou o compromisso do órgão em garantir a acessibilidade para a população PCD em todo o comércio da cidade. “Assim que a Secretaria Adjunta de Políticas Públicas da Pessoa com Deficiência e Autista nos solicitou essa visita, os atendemos imediatamente, porque o Procon também está engajado em garantir as condições de acessibilidade para a população PCD em todo o comércio da cidade”, destacou.

Procon realiza inspeção em um supermercado localizado no bairro São Cristóvão Ascom

Procon realiza inspeção em um supermercado localizado no bairro São Cristóvão Ascom