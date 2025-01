Lanchonete é interditada - Wislei Rabello/SECOM

Lanchonete é interditada Wislei Rabello/SECOM

Publicado 30/01/2025 18:28

Cabo Frio - Uma lanchonete localizada no bairro Itajuru, em Cabo Frio, foi interditada na tarde desta quarta-feira (29) durante uma ação de fiscalização realizada por órgãos municipais. A operação contou com a participação das secretarias de Meio Ambiente, Saneamento e Clima, Segurança e Ordem Pública, além da ROMU (Rondas Ostensivas Municipais) e da Vigilância Sanitária.



De acordo com a prefeitura da cidade, a ação foi motivada por denúncias de moradores sobre barulho excessivo e aglomeração de pessoas durante a madrugada. Durante a vistoria, os fiscais identificaram que o funcionamento do estabelecimento fora do horário permitido pelo Código de Posturas do município, que estabelece o limite de funcionamento até meia-noite de segunda a sábado e até 22h aos domingos.



Além disso, a fiscalização identificou diversas irregularidades sanitárias, incluindo armazenamento inadequado de alimentos, falta de ventilação e refrigeração, e a presença de esgoto a céu aberto. Entre os produtos encontrados, havia presunto, frango e carne moída sem refrigeração, além de alimentos em condições impróprias para consumo.



Diante das irregularidades, a interdição foi determinada até que o estabelecimento adote as medidas exigidas para regularização, conforme as normas sanitárias e de segurança.

