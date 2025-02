Escola Municipal Waldemira Thereza de Jesus - Reprodução/ Google Maps

Publicado 31/01/2025 18:17

Cabo Frio - Pais e responsáveis por alunos da Escola Municipal Waldemira Thereza de Jesus, localizada no Jardim Excelsior, em Cabo Frio, denunciaram nesta quinta-feira (30) o furto da tubulação dos aparelhos de ar-condicionado recém-instalados na unidade.

Segundo relatos, funcionários da escola confirmaram que criminosos teriam levado os dutos. que geralmente são feitos de cobre. Os responsáveis acreditam que “o material foi levado possivelmente para revenda e troca por entorpecentes”. O fato não foi confirmado pelas autoridades.

Com as temperaturas na cidade chegando até 30ºC nos últimos dias, a preocupação dos pais cresce à medida que o retorno às aulas se aproxima, marcado para a próxima quarta-feira (5). “As crianças ficarão mais um ano no forno. Lá faz muito calor!”, desabafou uma mãe, que preferiu não se identificar.

O Jornal O Dia entrou em contato com a prefeitura para questionar sobre o ocorrido. Em nota, o município informou que já tem conhecimento do furto e garantiu que “providências administrativas estão sendo tomadas para resolver a situação antes do início das aulas”.

Confira a nota na íntegra:

“A Prefeitura Municipal de Cabo Frio através da Secretaria Municipal de Educação informa que está ciente da situação. As providências administrativas já estão sendo tomadas, para resolver a situação antes do início das aulas”.