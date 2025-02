Situação insalubre dos banheiros do Mercado Municipal do Peixe - Reprodução/Rede social

Situação insalubre dos banheiros do Mercado Municipal do Peixe Reprodução/Rede social

Publicado 31/01/2025 18:07

Cabo Frio - Moradores de Cabo Frio denunciaram, nesta quinta-feira (30), a situação insalubre dos banheiros do Mercado Municipal do Peixe.



Imagens registradas por frequentadores mostram a estrutura do local, que apresenta bastante sujeira. Segundo relatos, o local apresenta forte cheiro de esgoto e urina, além da falta de água.



O problema tem gerado reclamações entre usuários do espaço. Em nota, a prefeitura de Cabo Frio informou que a Secretaria de Agricultura e Pesca está avaliando a situação, identificando problemas estruturais nos banheiros e no sistema de escoamento, que está defasado devido à antiguidade da construção.



Confira a nota na íntegra:



“A Prefeitura de Cabo Frio informa que a Secretaria de Agricultura e Pesca está avaliando a situação do Mercado de Peixe, identificando problemas estruturais nos banheiros e no sistema de escoamento, que está defasado devido à antiguidade da construção. A gestão está levantando as necessidades emergências para definir as próximas ações”.