Ação de ordenamento - Wislei Rabello/SECOM

Publicado 04/02/2025 18:20

Cabo Frio - Foi realizada nesta segunda-feira (3) uma ação de ordenamento e fiscalização na Praia do Pontal, em Santo Antônio, e ao longo da Avenida Independência, em Tamoios, distrito de Cabo Frio. Durante a operação, foram removidas barracas fixas de madeira que ocupavam a faixa de areia, além da reorganização dos guarda-sóis dentro do limite permitido de 15 unidades.



Também foi deixado um corredor para a passagem de veículos de emergência, como os do Corpo de Bombeiros, e reservado um espaço exclusivo para banhistas na frente da faixa de areia. Além disso, foram identificadas e removidas ligações elétricas clandestinas. A ação foi coordenada pela Secretaria Adjunta de Licenciamento e Fiscalização de Posturas do distrito, com apoio da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar.



O secretário de Segurança, coronel Leandro Carvalho, acompanhou a operação e conversou com comerciantes da Praia do Pontal sobre as adequações necessárias para garantir um espaço mais organizado e seguro. Desde janeiro, ações desse tipo vêm sendo realizadas em diversas áreas da cidade para corrigir ocupações irregulares e harmonizar o uso dos espaços públicos.



Na Avenida Beira-Mar, comerciantes que utilizavam calçadas com mesas e cadeiras foram orientados a removê-las para desobstruir a passagem. A pasta também segue estudando alternativas para a realocação dos food trucks instalados na praia, garantindo que a área permaneça livre para circulação.



Já na Avenida Independência, a fiscalização retirou placas de publicidade fixadas irregularmente em postes. Comerciantes receberam orientações sobre os limites de uso das calçadas, e food trucks que já haviam sido notificados foram apreendidos. Alguns comerciantes que estavam irregulares se adequaram, instalando rodas nos veículos e garantindo a retirada ao fim do expediente.



O secretário Leandro enfatizou que o objetivo dessas ações não é prejudicar ninguém, mas sim garantir um ambiente mais organizado para todos.



“Nosso trabalho é pautado na orientação e no diálogo. Estamos buscando organizar a cidade de forma que moradores, comerciantes e turistas possam conviver em harmonia, respeitando as normas e garantindo espaços mais seguros e acessíveis para todos”, afirmou o secretário.

