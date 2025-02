Homem furta residência - Reprodução

Publicado 04/02/2025 18:56

Cabo Frio - Um homem invadiu uma residência na Avenida Teixeira e Souza, no Centro de Cabo Frio, e furtou diversos itens. O caso aconteceu na madrugada deste domingo (2), por volta de 1h50. Toda a ação, que durou cerca de cinco minutos, foi registrada por câmeras de segurança do local.



Nas imagens, é possível ver o momento em que o homem se aproxima do portão da casa e força a entrada. Já dentro do quintal, ele recolhe algumas latas vazias espalhadas pelo chão. Em seguida, o invasor pega um carrinho de compras cheio de latinhas e pega ainda, duas cadeiras de praia. Em seguida, ele deixa o local com os objetos furtados.



O proprietário da residência, natural de Belo Horizonte, percebeu o furto ao acessar as imagens de segurança. O caso será registrado na 126ª Delegacia de Polícia (DP) de Cabo Frio, que deve investigar o ocorrido.



Até o momento, não há informações sobre a identidade do suspeito.