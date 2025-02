30 pedras de crack, 13 pinos de cocaína, 8 buchas de maconha, um aparelho celular e R$22 em dinheiro - Divulgação/PM

30 pedras de crack, 13 pinos de cocaína, 8 buchas de maconha, um aparelho celular e R$22 em dinheiroDivulgação/PM

Publicado 04/02/2025 18:39

Cabo Frio - Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na manhã desta segunda-feira (3), por volta das 7h56, na Rua Tamoios, no centro de Cabo Frio. A ação foi realizada por policiais militares.

O acusado, identificado como Y.D.S.S., de 26 anos, foi abordado pelos policiais após uma ação de cerco no Buraco do Boi. Durante a abordagem, foram encontrados com o suspeito 30 pedras de crack, 13 pinos de cocaína, 8 buchas de maconha, um aparelho celular e R$22 em dinheiro.

De acordo com a Polícia Militar, ele já possui duas anotações criminais por tráfico de drogas, tipificado nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06.

O acusado foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, permanecendo preso à disposição da Justiça.