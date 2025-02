Incêndio - Reprodução

Publicado 05/02/2025 17:32

Cabo Frio - Um incêndio tomou conta de um apartamento situado na Rua Nicola Aslan, no bairro Braga, em Cabo Frio, na manhã desta terça-feira (4). O Corpo de Bombeiros foi prontamente acionado e se dirigiu ao local para controlar as chamas.



Até o momento, não há informações oficiais sobre as causas do incêndio, nem sobre possíveis vítimas ou feridos.



A Defesa Civil e as autoridades competentes devem realizar uma investigação no local após o controle total do fogo para determinar o que provocou o incêndio.



Ainda não há informações sobre o número de apartamentos atingidos nem sobre o impacto do incêndio nos demais moradores do edifício.