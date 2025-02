Homem de 19 anos, identificado como C. D. S. M. preso por tráfico de drogas - Divulgação/PM

Publicado 05/02/2025 17:39

Cabo Frio - Um homem de 19 anos, identificado como C. D. S. M., foi preso na tarde de segunda-feira (3), por volta das 16h46, na Rua da Torre, em Unamar, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio, sob a acusação de tráfico de drogas.



A prisão ocorreu durante uma operação da Polícia Militar, que já tinha conhecimento do local como ponto de venda de entorpecentes. Ao avistar um grupo de suspeitos, a guarnição do Patamo 8ª CIA observou a movimentação e percebeu que os indivíduos utilizavam um veículo para buscar e entregar algo.



Durante a abordagem, dois suspeitos conseguiram fugir de bicicleta, mas C.D.S.M. foi detido. Após uma busca no veículo, foram encontradas 80 cápsulas de cocaína escondidas.



Diante dos fatos, o elemento foi conduzido à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ele permanece preso e à disposição da Justiça.