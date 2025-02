R$ 1.051 em dinheiro, 93 frascos de perfumes falsificados, três aparelhos celulares e uma máquina de cartão - Divulgação/PM

R$ 1.051 em dinheiro, 93 frascos de perfumes falsificados, três aparelhos celulares e uma máquina de cartãoDivulgação/PM

Publicado 05/02/2025 18:04

Cabo Frio - Quatro indivíduos foram detidos na manhã desta terça-feira (4), por volta das 11h11, no Largo Santo Antônio, no centro de Cabo Frio, sob a acusação de estelionato. A ação foi realizada após diversas denúncias de golpes na região.

Os suspeitos, identificados como L.S. D.O., de 44 anos, E.G.D.O.D.S., de 25 anos, H.J.J., de 19 anos, e um adolescente de 17 anos, foram flagrados vendendo perfumes de procedência duvidosa. O golpe consistia em oferecer os perfumes a R$ 20, mas, no momento do pagamento com cartão, debitavam R$ 200 da vítima.

Com o grupo, foram apreendidos R$ 1.051 em dinheiro, 93 frascos de perfumes falsificados, três aparelhos celulares e uma máquina de cartão.

Os quatro indivíduos foram conduzidos à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde o caso está sendo investigado. Eles responderão por furto mediante fraude.