126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) Divulgação/PM

Publicado 06/02/2025 17:54

Cabo Frio - Na manhã desta quarta-feira (5), por volta das 06h25, a guarnição da Polícia Militar foi acionada para comparecer à Rua 11, em Aquárius, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio, para atender a uma ocorrência de encontro de cadáver.

Ao chegar ao local, a equipe constatou o óbito de um bebê de apenas 2 meses. A mãe da criança, informou que o filho estava gripado e em tratamento, e que ao acordar nessa manhã, percebeu que ele não estava respirando.

A Polícia Militar entrou em contato com a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), que dispensou a necessidade de perícia no local, informando que o laudo sobre a causa da morte será emitido pelo legista do IML (Instituto Médico Legal).