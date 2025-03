Acidente - Reprodução

Publicado 20/03/2025 18:17

Cabo Frio - Um acidente envolvendo um carro e um ciclista deixou o trânsito lento na manhã desta quarta-feira (19) na Avenida América Central, na altura do bairro Praia do Siqueira, em Cabo Frio. O fluxo de veículos foi afetado no sentido São Pedro da Aldeia.



O incidente ocorreu quando o ciclista tentava atravessar a via e acabou sendo atingido pelo veículo.



Nas imagens registradas no local, é possível ver o ciclista no chão aguardando atendimento médico. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou socorro à vítima.



De acordo com a corporação, ele teve ferimentos leves e foi encaminhado a uma unidade hospitalar para avaliação médica.



Apesar da lentidão inicial, o trânsito já foi normalizado na região.