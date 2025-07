Reintegração de posse de imóvel histórico - RÁDIO RCFM

Reintegração de posse de imóvel histórico

Publicado 24/07/2025 16:36

Cabo Frio - A Prefeitura de Cabo Frio realizou, nesta quinta-feira (24), a reintegração de posse do imóvel localizado ao lado da Fonte do Itajuru, construído em 1847 por ordem de Dom Pedro II. O espaço, que estava sendo ocupado pelo movimento Inês Etienne Romeu, será incorporado ao projeto de revitalização do parque histórico da cidade.



De acordo com o governo municipal, o imóvel foi legalmente desapropriado com investimento de quase R$ 1 milhão, com a finalidade de ampliar a área de lazer e patrimônio cultural da cidade. A proposta inclui espaços voltados à saúde da terceira idade, atividades infantis e instalações para as secretarias da Mulher e do Turismo.



Ainda segundo a Prefeitura, a pauta do acolhimento de mulheres em situação de vulnerabilidade, defendida pelas ocupantes, já vem sendo atendida em equipamentos públicos estruturados e preparados para esse fim.



A reintegração foi autorizada pela Justiça, que reconheceu a posse legítima do Município. A ação contou com a presença de agentes da Secretaria de Ordem Pública, Polícia Militar, Guarda Municipal, ROMU e representantes da Procuradoria Geral do Município. O clima ficou tenso em alguns momentos, mas não houve registros de confrontos violentos. Uma mulher chegou a desmaiar durante a retirada dos ocupantes, mas foi rapidamente socorrida.



O movimento Inês Etienne Romeu afirma que o espaço vinha sendo usado para acolher mulheres em situação de risco e lamenta a desocupação.