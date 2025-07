Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha - Ascom

Publicado 26/07/2025 22:19

Cabo Frio - O Palácio das Águias, em Cabo Frio, foi palco de uma programação especial nesta sexta-feira, 25 de julho, em celebração ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e ao Dia Nacional de Tereza de Benguela, importante liderança quilombola que lutou contra a escravidão no século XVIII, símbolo de resistência e organização social.



As atividades começaram às 15h, com a abertura da Feira Dandaras e, em seguida, ocorreu o lançamento dos livros “Semeando em Pó” (Rubi Editorial), da escritora Sonia Santos; “Vozes Negras” (Editora Africanidades), das escritoras Juli Joia, Margareth Ferreira e Flávia de Jesus; e do livro “Lulu Quilombola” (Editora Letras Virtuais), de Alda Dutra.



O público também se emocionou com a exibição do filme “Como se fosse da Família”, da produtora e atriz Rafaela Solano.



Abrindo a noite, a cantora Paula Azevedo subiu ao palco e animou os presentes. Logo após, foi a vez de homenagear 25 mulheres negras da sociedade cabo-friense. As homenagens foram entregues pela primeira-dama do município, Aline Azevedo, acompanhada pela secretária adjunta da Mulher, Bárbara Caetano, e também pela secretária da Melhor Idade, Camila Saraiva. O grupo Negras da MPB fechou a noite com muita música e agitação.



“Este é um momento de visibilidade e reconhecimento da força das mulheres negras na nossa cidade, destacando suas contribuições para a cultura, a política, a economia e a sociedade como um todo”, destacou Margareth Ferreira, secretária adjunta de Cultura.



Para Heliamar Reis, superintendente de Promoção da Igualdade Racial, este é um momento de reflexão para as próximas gerações: “Nós estamos celebrando a ancestralidade e deixando um legado para os nossos jovens, os nossos filhos, nossos netos. Que as futuras mulheres tenham um caminho melhor pela frente”, acrescentou.



