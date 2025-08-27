Construção irregular erguida sob rede de alta tensão é embargadaAscom
Segundo a Prefeitura, o imóvel está localizado em área considerada de risco e dentro da faixa de domínio da concessionária de energia elétrica. A ocupação será monitorada e novas visitas técnicas estão previstas para verificar o cumprimento da medida e a futura remoção da estrutura.
O embargo foi feito com base no Código de Obras e Edificações do município (Lei Complementar nº 53, de 2023), na Lei Federal nº 11.934/2009 e na NBR 5422 da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Essas normas estabelecem critérios de segurança para evitar riscos à população e garantir que o sistema elétrico seja operado e mantido de forma adequada pela concessionária.
De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Saneamento e Clima, Jailton Nogueira, construções sob redes de alta tensão representam risco de acidentes e incêndios, além de prejudicarem o ordenamento urbano e ambiental.
A Secretaria de Meio Ambiente orienta que denúncias de ocupações irregulares podem ser feitas pelo telefone (22) 3199-1313 ou pelo e-mail meioambiente@cabofrio.rj.gov.br.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.