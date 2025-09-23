Guarda civil municipal de Cabo Frio Revilis Barcelos - Reprodução

Publicado 23/09/2025 15:36

Cabo Frio - O guarda civil municipal de Cabo Frio Revilis Barcelos conquistou a medalha de prata no ADCC Brazil Open, realizado no sábado (20), em Teresópolis. Com o resultado, o atleta da equipe Aldeia Grappling alcançou a 1ª posição no ranking mundial da categoria até 91 kg e figura em 5º lugar no ranking mundial que reúne lutadores de todos os pesos do Abu Dhabi Combat Club (ADCC).



Na luta final, Barcelos chegou a estar em vantagem, mas sofreu uma lesão no joelho a cerca de um minuto do fim do combate. Ele decidiu encerrar a participação para evitar o agravamento do problema físico, já que a pontuação acumulada lhe garantia a permanência no topo do ranking nacional.



“Na final eu estava ganhando a luta e, faltando um minuto para acabar, tive uma lesão no joelho quando pisei ao chão. Como eu ainda ia ser o primeiro do ranking, preferi parar, pois não sabia se tinha rompido os ligamentos”, relatou após a disputa. Ao todo, Revilis soma nove medalhas em oito participações no ADCC Open.



O lutador também mencionou o apoio recebido da Prefeitura de Cabo Frio, por meio do prefeito Dr. Serginho, como fundamental para a continuidade de sua preparação e participação em competições nacionais e internacionais.



O ADCC Open é uma competição oficial do Abu Dhabi Combat Club, organização considerada referência mundial nas lutas de grappling. O torneio é realizado em diferentes países e reúne atletas de várias categorias de peso no estilo submission wrestling, modalidade sem quimono que permite finalizações diversas.