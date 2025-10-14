Polícia prende dois suspeitos de tentativa de homicídio e recupera carro roubado - Divulgação/PM

Publicado 14/10/2025 14:17

Cabo Frio - Policiais Militares do 25º BPM prenderam, nesta terça-feira (14), dois suspeitos de tentativa de homicídio e recuperaram um carro roubado em Unamar, segundo distrito de Cabo Frio.



De acordo com a Polícia Militar, as equipes foram acionadas na noite anterior, após relatos de disparos de arma de fogo na Rua das Rosas. Ao chegarem ao local, os agentes foram informados de que uma pessoa ferida havia sido levada ao pronto-socorro.



A vítima contou que chegava em casa por volta das 19h desta segunda (13) quando foi surpreendida por um homem em uma motocicleta vermelha, que atirou em sua direção. Durante a reação, ela tentou atropelar o agressor, danificando a moto, mas o criminoso fugiu levando o carro da vítima.



Com base nas informações repassadas, equipes do 25º BPM, com apoio da 5ª e 8ª Companhias, montaram um cerco tático e iniciaram buscas na região. A ação resultou na prisão de dois suspeitos e na recuperação do veículo roubado.



Os detidos e o material apreendido foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia (Cabo Frio), onde o caso foi registrado.