126ª DP - Reprodução

126ª DPReprodução

Publicado 14/10/2025 14:29

Cabo Frio - O número de prisões realizadas pela Polícia Civil em Cabo Frio apresentou aumento expressivo entre agosto e setembro de 2025, após a adoção do sistema RAS, implantado por meio de convênio entre a Prefeitura e o Governo do Estado. O levantamento, referente ao comparativo com o mesmo período de 2024, mostra crescimento de 357% nas prisões — passando de 7 para 32 detenções, somando flagrantes e mandados cumpridos.

De acordo com a análise, os índices de letalidade violenta (homicídios) também apresentaram queda, caindo de 19 registros em 2024 para 15 em 2025 — sendo nove ocorrências em agosto e seis em setembro. A tendência é de redução contínua.

Os roubos de veículos diminuíram de 10 para 6 ocorrências no mesmo período, e os roubos de rua tiveram queda de 35 para 25 registros, com 14 casos em agosto e 9 em setembro. Já os roubos de carga permaneceram estáveis, com uma ocorrência em cada bimestre analisado.

O relatório ainda aponta avanço na produtividade investigativa: o número de autores indiciados subiu de 98 em 2024 para 125 em 2025, um crescimento de 27%.

Segundo o balanço, os resultados refletem o impacto positivo da integração entre o sistema RAS da Prefeitura de Cabo Frio e a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, que vem fortalecendo as ações investigativas e o trabalho da 126ª DP.

PREFEITO COMENTA RESULTADO

O prefeito de Cabo Frio, Dr Serginho (PL), comentou o resultado nas redes: “Colocamos mais investigadores na rua, e estamos pagando o PROEIS da PM, aumentando o efetivo e a ronda ostensiva nas ruas. Além disso, investimos pesado na Guarda Civil, em equipamentos novos e monitoramento em tempo real”, disse.