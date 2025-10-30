Florentino Escalla, condenado a 26 anos de prisão por homicídio qualificadoDivulgação/PM
O criminoso foi capturado na Rua Monte Hobere, no bairro Monte Alegre, em Cabo Frio, após um trabalho de inteligência que envolveu o compartilhamento de informações entre as unidades policiais.
Segundo a Polícia Civil, Florentino era procurado pela Justiça desde 2018, quando foi condenado por executar o ex-genro no município de Campos, em 2017.
De acordo com as investigações, o condenado havia fugido de Campos e se escondia em Cabo Frio.
Após monitoramento e diligências sigilosas, agentes do Grupo de Capturas da 126ª DP confirmaram o paradeiro do foragido e efetuaram a prisão.
Florentino Escalla foi encaminhado à delegacia, onde cumprirá o mandado de prisão condenatória e será transferido para o sistema prisional.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.