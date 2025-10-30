Florentino Escalla, condenado a 26 anos de prisão por homicídio qualificado - Divulgação/PM

Publicado 30/10/2025 15:27

Cabo Frio - Uma operação conjunta das delegacias de Cabo Frio (126ª DP), Campos (134ª DP) e do Setor de Inteligência de Capturas da Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro resultou, nesta quarta-feira (29), na prisão de Florentino Escalla, condenado a 26 anos de prisão por homicídio qualificado.



O criminoso foi capturado na Rua Monte Hobere, no bairro Monte Alegre, em Cabo Frio, após um trabalho de inteligência que envolveu o compartilhamento de informações entre as unidades policiais.



Segundo a Polícia Civil, Florentino era procurado pela Justiça desde 2018, quando foi condenado por executar o ex-genro no município de Campos, em 2017.



De acordo com as investigações, o condenado havia fugido de Campos e se escondia em Cabo Frio.



Após monitoramento e diligências sigilosas, agentes do Grupo de Capturas da 126ª DP confirmaram o paradeiro do foragido e efetuaram a prisão.



Florentino Escalla foi encaminhado à delegacia, onde cumprirá o mandado de prisão condenatória e será transferido para o sistema prisional.