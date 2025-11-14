Homem identificado como A.C.R.M, conhecido como "Pirata"Divulgação/PM
Segundo a Polícia Civil, havia contra ele um mandado de prisão de recaptura expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP) do Rio de Janeiro, relacionado ao crime de extorsão mediante sequestro.
Investigações apontam que o elemento estava escondido na Região dos Lagos havia cerca de três anos. Ele possui extensa ficha criminal, incluindo registros por roubo a banco, roubo de cargas, extorsão mediante sequestro, roubo de veículo e associação criminosa.
A captura ocorreu em uma residência situada na Rua das Pacas, no Condomínio Gravatá, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio. Após trabalho de inteligência e monitoramento, os agentes identificaram o paradeiro do foragido e realizaram a abordagem, que ocorreu sem resistência.
Após ser detido, o criminoso foi levado para a sede da 127ª DP, onde passou pelos procedimentos legais. Em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.
