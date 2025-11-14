Homem identificado como A.C.R.M, conhecido como "Pirata" - Divulgação/PM

Publicado 14/11/2025 15:15

Cabo Frio - Policiais civis da 127ª Delegacia de Polícia de Armação dos Búzios (127ª DP), sob coordenação do delegado titular, Dr. Lauro Coelho, prenderam nesta quinta-feira (13) um homem identificado como A.C.R.M, conhecido como “Pirata”, considerado foragido da Justiça. A ação contou com o apoio de agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI).



Segundo a Polícia Civil, havia contra ele um mandado de prisão de recaptura expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP) do Rio de Janeiro, relacionado ao crime de extorsão mediante sequestro.



Investigações apontam que o elemento estava escondido na Região dos Lagos havia cerca de três anos. Ele possui extensa ficha criminal, incluindo registros por roubo a banco, roubo de cargas, extorsão mediante sequestro, roubo de veículo e associação criminosa.



A captura ocorreu em uma residência situada na Rua das Pacas, no Condomínio Gravatá, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio. Após trabalho de inteligência e monitoramento, os agentes identificaram o paradeiro do foragido e realizaram a abordagem, que ocorreu sem resistência.



Após ser detido, o criminoso foi levado para a sede da 127ª DP, onde passou pelos procedimentos legais. Em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.