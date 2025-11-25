Assalto - Reprodução

AssaltoReprodução

Publicado 25/11/2025 15:49

Cabo Frio - Um assalto foi registrado na Rua Vitória, no bairro Peró, em Cabo Frio, nesta semana. Imagens mostram um indivíduo em uma motocicleta abordando duas pessoas que estavam sentadas em um banco na via, em plena luz do dia.

O crime ocorreu em um período de aumento no fluxo de moradores, trabalhadores e turistas, comum no fim de ano. Segundo relatos, episódios semelhantes têm sido mais frequentes na região.

Até o momento, o autor do assalto não foi identificado e os pertences levados não foram recuperados.