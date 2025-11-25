AssaltoReprodução
Assalto é registrado em plena luz do dia no Peró, em Cabo Frio
Criminoso abordou duas pessoas na Rua Vitória; polícia ainda não identificou o autor
Assalto é registrado em plena luz do dia no Peró, em Cabo Frio
Criminoso abordou duas pessoas na Rua Vitória; polícia ainda não identificou o autor
Embarcação de pesca afunda na Enseada do Carolina, em Cabo Frio
Barco virou na manhã desta segunda-feira (24); Marinha investiga causas do incidente
Carros colidem no Centro de Cabo Frio após suposto avanço de sinal
Acidente ocorreu na noite de segunda-feira (24) e não deixou feridos
Guarda Marítima e Ambiental acompanha operação de reboque de embarcação em Cabo Frio
Tripulantes relatam colisão no alto-mar; empresa realiza recuperação
Ações de fiscalização marcam o feriado da Consciência Negra em Cabo Frio
Operação registrou abordagens, autuações, remoções de veículos e conduções à delegacia durante o feriadão
Motociclista morre em colisão entre moto e micro-ônibus na Estrada da Integração, em Cabo Frio
Acidente ocorreu no km 9 da via que liga o Jardim Esperança à RJ-106 nesta segunda-feira (24)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.