Fabiano Rodrigues Nascimento, conhecido como "Coringa" - Divulgação/PM

Publicado 04/12/2025 13:40

Cabo Frio - A Polícia Civil de Cabo Frio prendeu, na tarde desta quarta-feira (3), Fabiano Rodrigues Nascimento, conhecido como “Coringa”, condenado pelo crime de Associação para o Tráfico de Drogas (Artigo 35 da Lei 11.343/06). A ação foi realizada por agentes da 126ª DP, vinculada à SEPOL/DGPI/4º DPA.

A equipe iniciou uma operação de monitoramento após receber informações do setor de inteligência da unidade indicando que o foragido costumava transitar de carro pela Avenida América Central, sempre no fim da tarde. Com base nos dados levantados, os policiais montaram uma campana na região.

Ao identificarem o veículo do suspeito, os agentes realizaram a abordagem. Fabiano recebeu voz de prisão e não ofereceu resistência.

Fabiano Rodrigues Nascimento foi condenado a 5 anos de prisão por integrar o tráfico de drogas da comunidade Manoel Corrêa, conhecida como Favela do Lixo, em Cabo Frio. Segundo a Polícia Civil, ele era reconhecido como integrante da facção Comando Vermelho.

Após a prisão, o condenado foi encaminhado à 126ª DP e será transferido para o sistema penitenciário, onde cumprirá a pena.

A Polícia Civil reforça a importância da atuação integrada entre setores de inteligência e equipes de campo no combate às organizações criminosas na Região dos Lagos.