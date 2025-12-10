Atleta Wagner EduardoAscom

Cabo Frio - O agente da Guarda Civil Municipal de Cabo Frio e atleta Wagner Eduardo teve um 2025 memorável, conquistando medalhas em todas as seis competições que disputou: estaduais, Meeting, Festival, Brasileiro, Taça Brasil e Sul-Americano. No total, foram 20 medalhas, sendo 7 de ouro, 7 de prata e 6 de bronze.

No XXII Sulamericano Master de Atletismo, realizado no Chile, Wagner garantiu o 3º lugar no revezamento 4×100 e enfrentou provas individuais de alto nível, mostrando determinação e superação até o último desafio do ano.

“Foi uma temporada de muita entrega e orgulho. Representar Cabo Frio e a Guarda Civil Municipal nesse nível é uma honra imensa”, afirmou o atleta.

Agora, Wagner já mira 2026 e o sonho de disputar o Mundial Master de Atletismo, na Coreia do Sul, com a mesma dedicação que marcou toda a temporada.
