Atleta Wagner EduardoAscom
No XXII Sulamericano Master de Atletismo, realizado no Chile, Wagner garantiu o 3º lugar no revezamento 4×100 e enfrentou provas individuais de alto nível, mostrando determinação e superação até o último desafio do ano.
“Foi uma temporada de muita entrega e orgulho. Representar Cabo Frio e a Guarda Civil Municipal nesse nível é uma honra imensa”, afirmou o atleta.
Agora, Wagner já mira 2026 e o sonho de disputar o Mundial Master de Atletismo, na Coreia do Sul, com a mesma dedicação que marcou toda a temporada.
