Suspeito é acusado por diversos assaltos em Búzios e possuía mandado de prisão por roubo. - Reprodução

Suspeito é acusado por diversos assaltos em Búzios e possuía mandado de prisão por roubo.Reprodução

Publicado 01/04/2026 11:56

Cabo Frio - Um homem foragido da Justiça foi preso na noite desta segunda-feira (30), por volta das 21h, na Rua Vinte e Um de Junho, no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio.



De acordo com a ocorrência, a prisão foi realizada por equipes do Serviço Reservado Ala “A” e do GAT 1, em ação conjunta com a 127ª Delegacia de Polícia (127ª DP). O suspeito é acusado de praticar diversos assaltos em Armação dos Búzios e possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo.



Durante a abordagem, o homem tentou se passar por outra pessoa, fornecendo nome falso e informações desencontradas, mas acabou sendo identificado pelos agentes.



Após a captura, ele foi encaminhado para a 126ª DP de Cabo Frio e, posteriormente, para a Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM), Central de Flagrantes do dia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

