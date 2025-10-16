Ruínas estão sendo revitalizadas e um polo cultural e gastronômico está sendo criado no local - Infoguapi

Publicado 16/10/2025 18:15

No próximo sábado (18), das 10h às 16h, será realizada a Feira de Artesanato Mulheres de São José, em Cachoeiras de Macacu. Gratuito, o evento acontece nas Ruínas de São José da Boa Morte, que serão abertas especialmente para as atividades. Na programação, exposição de artesanato, música ao vivo, visitas guiadas pelo patrimônio histórico, food truckse brinquedoteca para a criançada.

É uma oportunidade de os visitantes prestigiarem o artesanato local e acompanharem as obras de restauração das ruínas. Serviços:

Local: Ruínas de São José da Boa Morte (Km 17 da RJ-122)

Data: 18/10/2025

Horário: 10h às 16h





