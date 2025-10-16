Ruínas estão sendo revitalizadas e um polo cultural e gastronômico está sendo criado no localInfoguapi
Local: Ruínas de São José da Boa Morte (Km 17 da RJ-122)
Data: 18/10/2025
Horário: 10h às 16h
Ruínas de São José abrem para feira de artesanato
"Mulheres de São José" acontece no sábado (18), das 10h às 16h
Festival Literário leva cultura e educação a Cachoeiras de Macacu
Energia para Ler acontece de 21 a 23 de outubro com extensa programação gratuita
Lona na Lua agita Cachoeiras de Macacu
Desde junho, apresentações artísticas já alcançaram mais de 3 mil crianças e jovens
Polícia busca suspeito de agredir criança de três anos em Cachoeira de Macacu
Amigos e familiares informaram que ela já saiu da UTI e segue em recuperação.
Prefeitura de Cachoeiras de Macacu anuncia concurso para professores
São 18 vagas imediatas com remuneração que chega a R$ 2.971,78
Cachoeiras de Macacu é a primeira parada do Festival 'Enel com Você' de cultura, serviços e cidadania
Com shows de Marvvila e Ferrugem, primeira parada acontece dia 31 de agosto em Cachoeiras de Macacu
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.