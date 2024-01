Um dialisador, ( conhecido também como capilar). Foto ilustrativa - Arquivo

Um dialisador, ( conhecido também como capilar). Foto ilustrativaArquivo

Publicado 28/01/2024 12:37

Cambuci- Dialisadores são aparelhos que filtram o sangue dos portadores de disfunção ou falência renal, vitais para os pacientes em tais condições.

Chegaram nesta sexta-feira (26) quatro deles, adquiridos pela Secretaria de Saúde cambuciense para serem usados no Hospital Moacyr Gomes de Azevedo- HMGA, e cumprirão a rotina das hemodiálises nos pacientes dentro dos próximos dias, quando chegar a autorização da Secretária de Saúde do Estado do Rio depois de análise dos documentos.