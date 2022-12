A equipe de Campos é formada por 15 atletas, que estão treinando na piscina do Tênis Clube - Foto Divulgação

Publicado 08/12/2022 15:52

Campos - "Eu gosto muito da natação e treinar é uma rotina agradável que me motiva muito a seguir as braçadas do meu pai, o campeão do mundo e ex- atleta da seleção brasileira, Raphael Thuin”. A declaração da atleta Nicole de Thuin, 12 anos, de Campos dos Goytacazes (RJ), resume o otimismo quanto à possibilidade de fazer bonito no Campeonato Estadual de Verão, que acontecerá de 12 a 17 de dezembro.

A competição é organizada pela Federação Aquática de Natação do Rio de Janeiro e será realizada no Parque Aquático do Vasco da Gama, na Capital do Estado; Campos participará com cerca de 15 atletas da equipe Reis de Natação, que integram ao quadro do Flamengo.

Um dos nomes fortes é Nicole, que em outubro conquistou o bicampeonato na modalidade 50 metros livre no Campeonato Sudeste de Natação, em Vitoria (ES); o evento reuniu 700 atletas do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo; a campista continua se desdobrando nos treinamentos.

“Sonho em brilhar nas raias como meu pai", resume Nicole, considerada referência para os irmãos gêmeos Lucca e Cauã que também nadam. Os treinamentos acontecem no Tênis Clube de Campos e o técnico Luciano Reis afirma que todos estarão em busca de novas medalhas.

Os atletas das categorias Mirins, Petiz e Infantil treinam toda manhã e à tarde; ele ressalta que o Estadual de Verão fechará as competições de natação deste ano: “os nadadores tiveram um resultado positivo, durante as cinco competições em que participaram; foram mais de 150 medalhas, entre ouro, prata e bronze”.