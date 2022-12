Prefeito Wladimir percorreu canais da Baixada Campista, para acompanhar de perto a limpeza - Foto Paulo César Santos/Divulgação

Publicado 05/12/2022 12:58

Campos – As cheias dos últimos 15 dias causadas pelas fortes chuvas, no Norte do Estado do Rio de Janeiro, deram “um tempo” desde esse domingo; em Campos dos Goytacazes, as famílias que estavam isoladas na região do Imbé (uma das mais afetadas) já estão podendo se deslocar de suas casas; mas, em Lagoa de Cima a situação ainda é complicada.

O prefeito Wladimir Garotinho está acompanhando tudo de perto, juntamente com o secretário de Defesa Civil, Coronel Alcemir Pascoutto; inclusive ele tem monitorado as ações de limpezas de canais, que são realizadas em conjunto com a Secretaria de Agricultura: “não fosse esse trabalho, com certeza os problemas com inundações seriam bem maiores”, avalia o prefeito.

“Estamos cuidando, para evitar que haja alagamentos, e a desobstrução dos canais com certeza facilita ao escoamento das águas de chuva”, resume Wladimir, assinalando: “a prefeitura, em parceria com a Associação Fluminense dos Plantadores de Cana (Asflucan), vem fazendo a manutenção permanente de alguns pontos críticos por mais doze meses e o resultado é, de certa forma, satisfatório”.

Ontem, Wladimir esteve na Baixada Campista, acompanhando o secretário de Agricultura, Almy Junior: “a parceria Prefeitura/Asflucan é o que tem mantido o fluxo de água, o ano inteiro; nós temos uma das maiores redes de canais do mundo, mil quilômetros, e exigem uma engenharia complexa de limpeza e manejo, que só é possível com parcerias como essa”, observa o secretário.

A iniciativa da Defesa Civil junto com a Agricultura acontece em várias áreas do município: “o prefeito tem nos acompanhado, inclusive no atendimento às famílias, que são apontadas por ele como prioridades neste momento”, destaca o Coronel Pascoutto.

Na manhã desta segunda-feira, o secretário e Wladimir estiveram em Mocotó do Imbé levando água potável para as famílias; Pascoutto comenta que o alagamento deixa o lençol freático comprometido e a água do local imprópria para o consumo: “todas as necessidades dos moradores da região afetada estão sendo levantadas para que possamos continuar tomando as providências”.

A expectativa é de que o volume de chuvas diminua o suficiente para que os níveis em Lagoa de Cima e Mocotó do Imbé voltem ao normal: “a previsão é ainda de chuva para os próximos três dias; porém em intensidade bem menor”, afirma Pascoutto, observando: “a demora em escoar é natural, porque com a terra encharcada fica mais lento”.